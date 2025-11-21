Saadet Partisi’nin Bayat 8. Olağan İlçe Kongresi’nde; Bilal Kozan, ilçe başkanlığı görevini Ahmet Kılıç’tan devraldı.

Hafta sonu düzenlenen kongreye Saadet Partisi Çorum İl Başkan Yardımcısı Haydar Kurtaran ve İskilip İlçe Başkanı Bahattin Karamemiş’in yanı sıra çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan İlçe kongresinin Divan Kurulunda; Sıttık Karaca, Bahattin Karamemiş ve Haydar Kurtaran yer aldı. Faaliyet raporunun oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından Bilal Kozan, Saadet Partisi Bayat İlçe Başkanı olarak seçildi.

KOZAN: “MİLLÎ GÖRÜŞ, BİZLERE

ERBAKAN’IN KUTLU MİRASIDIR”

Saadet Partisi Bayat İlçe Başkanı Bilal Kozan, Millî Görüş Davası’nın, Necmettin Erbakan’dan kalan kutlu bir miras olduğunu vurguladığı konuşmasında, “Bizim davamız, menfaatin değil, emanetin davasıdır. Bizim davamız, koltuğun ve makamın değil, milletimizin duasının davasıdır. Bizim için siyaset, adalet ve merhametin hayata geçirilmesi için bir araçtır. Bugün yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Önümüzde zor ama kutlu bir yol var. Bu yolun adı, ahlâk ve maneviyat yoludur. Bu yolun adı, Millî Görüş yoludur. Bu yol bize, rahmetli Erbakan Hocamız’ın kutlu bir mirasıdır. Bu mirasın tek sahibi de Saadet Partisi’dir.” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİMDEKİ İSİMLER

Yeni dönem için Saadet Partisi Bayat İlçe Başkanı seçilen Bilal Kozan’ın yönetim kurulu ise Ahmet Kılıç, Fahri Yolcu, Bahattin Mehmet Yolcu, Nazife Kozan, Mahir Nigar ve Hamide Kılıç isimlerinden oluştu.

Muhabir: Haber Merkezi