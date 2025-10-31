Bayat Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Parkı'nı baştan sona yenileyerek, halkın nefes alacağı modern ve estetik bir yaşam alanı oluşturmak için başlattığı çalışmaları hızlandırdı.

Projenin son durumunu teknik ekiple birlikte yerinde değerlendiren Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Bayat Belediyesi'nden yapılan açıklamada, projenin tamamlanmasıyla birlikte parkın bambaşka bir görünüme kavuşacağı ve ilçe halkına modern bir yaşam alanı sunacağı vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi