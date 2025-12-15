Çorum’un Bayat İlçe Belediyesi ile Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Bem-Bir-Sen Çorum Şubesi arasında yürütülen görüşmeler sonucunda Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı.

Bayak Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Bem-Bir-Sen İl Başkanı Burhan Şahin ve Başkan Yardımcısı Mesut Gürbüz’ün katılımıyla gerçekleşen imza töreni belediye hizmet binasında düzenlendi.

Sözleşmenin, belediye çalışanlarının çalışma koşullarını ve motivasyonunu güçlendirecek önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Ünlü, “Bu anlaşmanın tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte daha güçlü bir Bayat için çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bem-Bir-Sen Başkanı Şahin de sözleşmenin çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını desteklediğini vurgulayarak Bayat Belediyesi ile yürütülen iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İmza töreni, karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi