AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Bayat ilçesinde 9 köyün ortak kullanımında bulunan Ahacık–Yoncalı grup yolunda incelemelerde bulundu.

Milletvekili Kaya, incelemeler kapsamında Yoncalı Köyü Köy Konağı yapımı ile Yoncalı ve Karakaya köylerindeki ilkokulların restorasyon çalışmalarını da yerinde takip ettiklerini belirtti.

Ziyaret sırasında Ahacık Köyü Muhtarı Hasan Üstmaş, Lapa Köyü Muhtarı İsmail Ceyhan, Yoncalı Köyü Muhtarı Murat Dalkılıç, Karakaya Köyü Muhtarı Sadık İpek, Kunduzlu Köyü Muhtarı Muhittin Aslan ve Evci Köyü Muhtarı Halil Yılmaz ile bir araya gelen Kaya, bölgedeki ihtiyaç ve talepleri değerlendirdi.

Milletvekili Kaya, grup yolunda yürütülen çalışmalara ilişkin olarak, “İlk etapta 5 kilometrelik kısmı sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Devamında güzergâh boyunca genişletme ve iyileştirme çalışmalarını da hayata geçireceğiz.” dedi.

Kaya, daha konforlu ulaşım ve güçlü bir kırsal yaşam için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

