Çorum’un Bayat ilçesinde, Bayat Belediyesi ile DOKAP iş birliğiyle hayata geçirilen “Sanayi Sitesi İşyerleri Tapu Teslim Töreni ve Mezbaha Açılış Töreni” yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bayat’ta hem sanayi alanında hem de tarım-hayvancılık sektöründe önemli bir gün yaşandı. Bayat Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından ortaklaşa yürütülen projeler kapsamında sanayi sitesindeki işyerlerinin tapuları hak sahiplerine teslim edilirken, modern mezbahanın da açılışı yapıldı.

Törene AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve ilçe protokolü katıldı.

AHLATCI: “BAYAT İÇİN GURUR VERİCİ BİR GÜN”

Törende konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Bayat için tarihi bir güne tanıklık ettiklerini ifade etti.

Ahlatcı, “Uzun süredir takip ettiğimiz ve her aşamasında büyük emek verdiğimiz Sanayi Sitesi İşyeri Tapu Teslim Töreni ile modern mezbahanemizin açılışını gerçekleştirdik. Esnaf kardeşlerimizin tapularına kavuşması, üretimin ve emeğin bereketini artıracak. Yeni mezbaha tesisimiz ise hem hijyen standartlarını yükseltecek hem de ilçemizin ekonomik hareketliliğine katkı sağlayacak.” dedi.

Bayat’ın kalkınması için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirten Ahlatcı, “280 milyon liralık Bayat Çayı ıslah projesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu önemli yatırımı da Bayat’ımıza kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı, projelere destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, DOKAP Başkanlığına ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

KAYA: “BAYAT’IN 30 YILLIK SANAYİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ”

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise, Bayat’ın uzun yıllardır beklediği sanayi alanı sorununu çözüme kavuşturduklarını belirterek, “İlçemizin üretim gücünü büyütecek tarihi bir adım daha attık.” dedi.

Kaya, “32 adet işyerinin tapularını hak sahiplerine teslim ederek sanayicimizin önünü açtık. Sanayi alanını 40 dönümden 92 dönüme çıkartarak yeni yatırım alanları oluşturduk. Ayrıca DOKAP destekli, yapım maliyeti 20 milyon TL olan modern mezbahanemizi hizmete sunduk. Bu yatırım, hayvancılık sektörümüze büyük bir ivme kazandıracak.” diye konuştu.

Bayat’ın gelişen altyapısı ve güçlenen ekonomisiyle geleceğe güvenle ilerlediğini vurgulayan Kaya, “Her haneye bereket, her köşeye yatırım ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda işyeri tapuları hak sahiplerine teslim edilirken, yeni mezbaha tesisinin açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ