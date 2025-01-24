Çorum’da ilk olarak Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret eden Mülkiye Başmüfettişi Sungurlu’lu hemşehrimiz Ramazan Kendüzler, kendisine yeni görevinde başarı dileklerini de iletti.

Vali Çalgan’ın ardından memleketi Sungurlu’ya geçen Başmüfettiş Kendüzler burada da Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi makamında ziyade ederek bir süre görüştü.

Başkan Dere ziyaretle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Hemşehrimiz Mülkiye Başmüfettişi Ramazan Kendüzler’e nazik ziyaretleri ve verimli sohbetleri için teşekkürlerimi sunuyorum”

Editör: HABER MERKEZİ