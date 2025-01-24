Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da başlayan BİK 33. Dönem Genel Kurul Temsilci seçimleri Ankara’da Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri ve İnternet Haber Sitesi Sahipleri Temsilci seçimi ile tamamlandı.

İlk gün yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle ikinci gün TOBB İkiz Kuleler’de yapılan kongreye katılan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, iki yıl süre ile görev yapacak BİK Genel Kurulu Temsilcileri’nin belirlenmesinde görev yapan kurum personeline özellikle teşekkür etti.

İstanbul’da gerçekleşen kongrenin ardından Ankara’da da yapılan kongrede personelin hiçbir şaibeye meydan vermeden özverili şekilde seçimlerin başarı ile tamamlanmasını sağladığını vurgulayan Erkılınç seçim sonrası toplu hatıra fotoğrafı çekindiği personeline hitaben yaptığı konuşmada; “Hepinize yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi