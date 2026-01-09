10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Vali Çalgan, Devlet Memurları Kanunu’nda Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfının teşkiliyle birlikte 10 Ocak 1971 tarihinde gerçekleştirilen ilk mesleki toplantının, bu tarihe ayrı bir anlam kazandırdığını belirterek, Türk İdareciler Derneği’nin kararıyla 1978 yılından itibaren 10 Ocak’ın “İdareciler Günü” olarak kutlanmaya başlandığını hatırlattı.

Mülki İdare Amirlerinin, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ve “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” anlayışıyla görev yaptığını ifade eden Vali Çalgan, idarecilerin kamu yönetiminde çok önemli ve değerli bir görev üstlendiğini dile getirdi. Çalgan, mülki idare amirlerinin vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak hızlı, etkili ve kalıcı çözümler ürettiğini söyledi.

Ülkenin gelişimi ve kalkınması için gece gündüz demeden, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin fedakârca çalışıldığını vurgulayan Çalgan, “Mülki İdare Amirlerimiz, devletimizin yalnızca otoritesini değil; aynı zamanda şefkatini, merhametini ve adaletini de temsil etmektedir” dedi.

Devlet ile vatandaş arasındaki sevgi ve güven bağlarının güçlendirilmesinde mülki idare amirlerinin önemli rol oynadığını ifade eden Çalgan, idarecilerin toplumun huzur ve refahına katkı sağladığını, halkın mutluluğu ve yaşam kalitesinin artırılması için büyük bir özveriyle çalıştığını kaydetti. Çalgan, mülki idare amirlerinin bundan sonra da ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşıyacak sorumlulukları üstlenmeye devam edeceğine yürekten inandığını belirtti.

Vali Ali Çalgan mesajında, görevleri başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm idarecileri rahmet ve minnetle andı. Kaymakam adayından kaymakama, vali yardımcısından valiye ve bakanlık merkezinde görev yapan tüm mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü’nü kutlayan Çalgan, meslektaşlarına ve ailelerine sağlık, huzur, mutluluk ve başarı temennisinde bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ