Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer başkanlığında düzenlenen muhtarlar toplantısı, Alaca Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İl Genel Meclis Üyeleri Selahattin Eyyubi Batır, Bülent Özdemir ve Tuncay Okur’un yanı sıra ilçedeki kamu kurumlarının amirleri ve mahalle ile köy muhtarları katıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında son dönemlerde artış gösteren anız yangınları, bazı bölgelerde yaşanan içme suyu sorunları ve muhtarların yürüttüğü iş ve işlemler yer aldı.

Kaymakam Dinçer, özellikle yaz aylarında ciddi bir çevre ve tarım sorunu oluşturan anız yangınlarına karşı muhtarların daha dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca içme suyu sıkıntılarının çözümü için kurumlar arası koordinasyonun artırılacağını belirtti.

Belediye Başkanı Arslan da yerel yönetim olarak muhtarlarla iş birliğine önem verdiklerini belirterek, halkın taleplerinin daha hızlı karşılanabilmesi için muhtarlardan gelen geri bildirimlerin kıymetli olduğunu ifade etti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle devam etti ve muhtarların sahada karşılaştıkları çeşitli sorunlara çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantının sonunda katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Dinçer, bu tür toplantıların belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi