Yangın bölgesinde günlerce süren zorlu görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren Alacalı itfaiyecilere, gösterdikleri kahramanca mücadele nedeniyle teşekkür belgeleri verildi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, yangınla mücadelede görev alan ekibin yalnızca alevlerle değil, aynı zamanda insan hayatı ve doğanın korunması için zamanla da yarıştığını vurgulayarak, “Sizler sadece bir görevi değil, büyük bir sorumluluğu yerine getirdiniz. Fedakârlığınız ve cesaretiniz her türlü takdiri hak ediyor” dedi.

İtfaiye personeliyle tek tek ilgilenen Arslan, halkın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm itfaiye teşkilatına şükranlarını sundu.

Tören sonunda personellere teşekkür belgeleri takdim edilirken, bu anlamlı jest itfaiye ekipleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yangın söndürme çalışmalarının ardından ilçeye dönen ekipler, bu sıcak karşılama ve takdirle moral bulduklarını belirtti.

