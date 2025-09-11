Toplantıya, Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Genel Meclis üyeleri, kamu kurumlarının il müdürleri ve çok sayıda muhtar katıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir toplantıda yaptığı konuşmada, kanser taramalarının toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Prof. Dr. Zehir, vatandaşların ücretsiz olarak sunulan kanser tarama hizmetlerinden mutlaka yararlanmaları gerektiğini ifade etti. Muhtarların bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini belirten Zehir, “Vatandaşlarımızın özellikle Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirilmesi noktasında göstereceğiniz destek, toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Toplantıda ayrıca, kanser taramalarıyla ilgili yürütülen çalışmalar, sahadan elde edilen veriler ve vatandaşların taramalara katılımını artırmaya yönelik iş birlikleri ele alındı. Katılımcılar, toplumda farkındalığın güçlendirilmesi ve tarama programlarının yaygınlaştırılması için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi