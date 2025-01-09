AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay’ı darp ettikleri iddiasıyla üçü muhtar beş kişi tutuklanarak 4 ile 5 yıl arasında ceza almışlardı.

Murat Günay’ın şikâyeti üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken haklarında “yağmaya teşebbüs” suçundan dava açılmış Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli ile Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok’a iyi hal indiriminden 4 yıl 7 ay, Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör’e ise 5 yıl 6 ay ceza verilmişti.

ZEKİ ORAL’A TAHLİYE

5 yıl 6 ay ceza alan eski Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Ovakarapınar muhtarı Zeki Oral’ın geçtiğimiz hafta cezaevinden tahliye olup çıktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında da 4 yıl 7 ay cezaya çarptırılan sanıklardan Elmalı Köyü eski Muhtarı Saffet Erdemli, Eskice Köyü eski Muhtarı Ünal Bozok ve İbrahim Hoşgör cezalarını tamamlayıp tahliye olmuşlardı.