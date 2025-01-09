Çorum’un yetkin sanatçısı, başarılı koro şefi Selda Erdost yönetimindeki Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Topluluğu’nun sunduğu “Yeşilçam Şarkıları Konseri” büyük beğeniyle ayakta alkışlandı.

Konseri, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Naim Çetinkaya ve Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başta olmak üzere, Devlet Tiyatrosu Salonu’nu hınca hınç dolduran müzikseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Konserin sonunda Koro Şefi Selda Erdost’u Vali Yardımcısı Yeliz Mercan plaket, Başkan Aşgın, Albay Çetinkaya ve Milli Eğitim Müdürü Çağlar ise çiçek vererek kutladılar.