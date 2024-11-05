Hacer & Yılmaz Kılcı çiftinin Sosyolog olan kızları Melike Nur ile İzmir’de Hava Astsubayı olarak görev yapmakta olan Leyla & Özay Demir çiftinin oğlu Alpay’ın düğün törenleri geçtiğimiz gün Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.



Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın kıydığı nikaha Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Eski Terörle Mücadele Daire Başkanı 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan ve Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli katıldı.

ÇORUM HABER Kılcı ve Demir ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.