MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki Grup Toplantısı'na MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik ve kalabalık bir partili yönetici ile birlikte katılım sağlayan MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, toplantının ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan MHP İl Başkanı Çıplak, paylaşımına da “Bir ömür liderin emrinde” notunu düştü.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli, teröristbaşına terörü bitirme çağrısını yineledi. Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökünün kazınacağını söyleyen Devlet Bahçeli, “Teröristbaşı terörün bittiğini söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ