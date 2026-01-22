Çorum’da Türk Bayrağı’na yönelik saygısızlıklara tepki göstermek amacıyla motorcu grupları tarafından anlamlı bir konvoy düzenleniyor.

“Bayrak bizim onurumuzdur” sloganıyla organize edilen etkinlikte, Çorum genelinde birlik ve beraberlik mesajı verilmesi amaçlanıyor.

Organizasyonu düzenleyen motorcu grupları tarafından yapılan açıklamada, Türk Bayrağı’na yönelik yapılan saygısızlıklara karşı sessiz kalınmayacağı vurgulanarak, Çorum’da tek yürek ve tek duruşla tepki sürüşü gerçekleştirileceği ifade edildi.

Etkinliğin herhangi bir siyasi amaç taşımadığı özellikle belirtilirken, konvoyun tamamen vatan onuruna sahip çıkmak ve toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla düzenlendiği kaydedildi. Etkinlik, 25 Ocak 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Motor tutkunları saat 14.00’te Gazi Caddesi İtfaiye Otoparkı’nda toplanacak ve saat 15.00 itibarıyla ise şehir genelinde konvoy sürüşü başlayacak. Sürüş boyunca Türk bayrakları taşınarak, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarılacak.

Konvoya Çorum’daki birçok motor kulübü ve topluluğu da destek veriyor. Etkinliğe Free Team Çorum, ÇKMK, Reapers of Anatolia ve Darkriders başta olmak üzere çok sayıda motosiklet severin katılması bekleniyor.

Organizatörler, “Bu sürüş siyaset değil, vatan onurudur” mesajıyla tüm motorcu dostlarını ve vatandaşları etkinliğe davet ederek, Çorum’da gerçekleşecek bu anlamlı konvoyun bayrağa sahip çıkma ve toplumsal dayanışma açısından güçlü bir mesaj vereceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi