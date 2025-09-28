Çorum merkeze bağlı Çobandivan Köyü’nde yaşanan arazi ve orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çobandivan Köyü’nde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak önce ormanlık alana, daha sonra ise yaylaya ve Ahmetoğlan Köyü arazisine sıçramıştı. Çobandivan ile Ahletoğlan Köyü arasında çıkan yangında geniş bir arazi küle döndü.

MUHTAR ERGEN TEŞEKKÜR ETTİ

Çobandivan Köyü Muhtarı Sinan Ergen, yangının söndürülmesi sırasında kendilerine destek veren İtfaiye teşkilatına, Jandarma ekiplerine, İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve diğer tüm kurum ve kuruluşlara, yangına ilk müdahaleyi yapan ve söndürme çalışmalarına destek veren köy halkına teşekkür ederek, “Tüm halkımıza ve bölgemize geçmiş olsun, Allah beterinden esirgesin. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için tüm halkımızı dikkatli olmaya, doğaya sahip çıkmaya çağırıyorum. Yangının küle çevirdiği alanları da yeniden ağaçlandırmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi