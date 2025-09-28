Çorum Belediyesi, “sosyal belediyecilik” anlayışı uyarınca sürdürdüğü hizmetleri yerinde değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, evde bakım ve temizlik hizmeti alan güngörmüşler ile ve temizlik hizmeti sunulan camileri ziyaret etti.

Candan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların sorunları ve taleplerini dinledi.

Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamlarını da ileterek, belediyenin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Evlerinde ziyaret edilen büyükler, evde bakım ve temizlik hizmetlerinin yanı sıra sosyal destek kartı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Ev ziyaretlerinin ardından ibadethane temizliği yapılan Fatih Sultan Mehmet Camisi’ne de ziyarette bulunan Candan, temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden detaylı bilgi aldı. Din görevlileri ise hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Yardımcısı Candan, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, “Çorum Belediyesi olarak yalnızca hizmet götürmekle kalmıyor, vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Özellikle büyüklerimizin duaları, bizim en büyük gücümüz. Sosyal destek çalışmalarımız artarak sürecek.” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK