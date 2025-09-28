Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Erkoç, son dönemde hazırladığı yeni eserini İl Müftüsü Yıldırım’a takdim etti. Erkoç, kitabı yazma süreci ve ele aldığı konuları da anlattı.İl Müftüsü Yıldırım ise bu anlamlı jestten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ethem hocamızın ilim ve tecrübesiyle kaleme aldığı eserinin, hem ilimiz hem de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kendisine bu nazik ziyaret ve değerli hediyesi için teşekkür ediyorum” dedi.

Ethem Erkoç da sıcak karşılama için teşekkür ederek, “Çorum’da din hizmetlerine büyük emek veren Sayın Müftümüzle bu vesileyle bir araya gelmekten mutluluk duydum. Yeni eserimin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR