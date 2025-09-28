Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gıda güvenliğini uluslararası standartlara taşımak amacıyla önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü destekleriyle temin edilen LC-MS/MS (Sıvı Kromatografi - Kütle Spektrometresi) cihazı, Çorum Gıda Kontrol Laboratuvarına kazandırıldı.

Yeni cihaz için laboratuvar bahçesinde düzenlenen teslim törenine Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Asgın, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, teknik personel ve laboratuvar çalışanları katıldı.

Laboratuvara kazandırılan LC-MS/MS cihazı, gıda örneklerinde pestisit kalıntıları, veteriner ilaç kalıntıları ve benzeri riskli bileşenlerin tespitinde daha hızlı, güvenilir ve hassas sonuçlar elde edilmesini sağlayacak. Bu sayede hem üretici hem de tüketiciler gıda güvenliği konusunda uluslararası standartlarda korunacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, cihazın temini için destek sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

TAHTASIZ’DAN TEŞEKKÜR

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Müdürü Erol Matpan tarafından cihazın hangi alanlarda kullanılacağı ve getirdiği yenilikler hakkında bilgilendirme yapılan törende konuşan Milletvekili Tahtasız da “İlimize yeni kazandırılan yüksek teknolojiye sahip olan bu cihazla; özellikle çiğ süt ve süt ürünlerinde antibiyotik kalıntı analizleri, et ve et ürünleri ile baldaki antibiyotik kalıntılarına dair sağlıklı bir analiz yapılabilecek. Yine yem ve yem hammaddelerinde çoklu mitoksin analizleriyle hayvancılık ve yem sanayisine yönelik çok önemli bir eksiklik giderilmiş olacak. Şu anda sadece İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa Gıda Kontrol laboratuvarlarında yapılabilen bu kritik analizler Anadolu kaplanı Çorum’da da yapılacak. Hayat pahalılığı ve peş peşe gelen zamlarla birlikte ucuza ürün satabilmek adına gıda ve diğer ürünlerde sahtecilik yapanlara karşı Gıda Kontrol Müdürlüklerinde özveriyle görev yapan tüm personele başarılar diliyor, bu cihazın ilimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MALİYETİ 12.9 MİLYON LİRA

Vali Ali Çalgan da toplam maliyeti 12 milyon 951 bin TL ve yüzde 70’i DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yüzde 30’u Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen “Hayvansal Gıda ve Yemlerde Antibiyotik, Hormon Kullanımı ve Kalıntı Gıda Tespiti Projesi” kapsamında temin edilen cihazın ilimize hayırlı olması temennisini iletti.

İnsan sağlığının korunmasında bu tür teknolojik yatırımların önemine dikkat çeken Vali Çalgan, cihazla yapılacak analizlerin yalnızca Çorum’a değil, bölge illerine de büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Çalgan ayrıca projeye verdikleri destekten dolayı DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi