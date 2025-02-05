CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı ve Cumhurbaşkanı Adayını parti üyelerinin belirleyecek olması nedeniyle partide büyük bir üye olma hareketi yaşanıyor. CHP’nin üye seferberliğine Muhtar Aziz Önal da destek verdi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ile görüşen Önal, partiye üyelik kaydını oluşturdu. Uzun yıllar İl Nüfus Müdürü olarak görev yapan, emekli olduktan sonra da Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığına aday olan ve kazanan Aziz Önal, CHP saflarında yerini aldı. Parti binasında; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ve İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin bulunduğu toplantıya katılan Aziz Önal, CHP çatısı altında siyasi mücadeleye destek vereceğini ifade etti.

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CHP İl Başkanı Solmaz ise Aziz Önal’a , “Partimize hoş geldiniz” diyerek halkın refah ve mutluluğu için el ele, omuz omuza mücadele edeceklerini bildirdi. Solmaz, Türkiye’nin aydınlık geleceğini inşa etmek isteyen herkese “memleketinize sahip çıkın” çağrısı yaparak, CHP’ye üye olmaya davet etti.CHP İl Başkanı Solmaz, ayrıca her gün bir yönetim kurulu üyesinin partide nöbetçi olacağını, parti binasının akşam geç saatlere kadar açık olacağını bildirerek, vatandaşlarla sürekli ve sıcak diyalog içerisinde olacaklarını açıkladı.