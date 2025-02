AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Turizm Otelcilik Meslek Lisesi Toplantı salonunda büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Kongrede tek aday olan Semra Akyüz Özdağ görevi Meryem Demir'den devraldı.

Kongrede 10 yıldır İl Kadın Kolları başkanlığı yapan Meryem Demir açılış konuşmasını yaparak, Semra Akyüz Özdağ görevi devretmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Özdağ’ın alacağı bu bayrağı en yükseklere taşıyacağından emin olduğunu vurgulayan Demir, Özdağ ve yönetimine başarılar diledi.

Demir, Çorum’da birçok alanda önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Birçok kadınımıza, gencimize, yaşlılarımıza dokunmaya çalıştık. Kadın gücümüzle tarih yazdık, yazmaya da devam edeceğiz. Biz AK kadınlarız, bizler mücadele etmeyi, başarmayı ve inşa etmeyi kendimize düstur edinmiş bir teşkilatız.” dedi.

Görevi Demir’den devralan Semra Akyüz Özdağ, Demir’e çiçek ve plaket takdim etti.

Özdağ ise konuşmasında AK Parti Kadın Kolları olarak her zaman kadınların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. AK Parti’nin her düşünce ve görüşe hitap eden bir siyasi yaklaşım içinde yol aldığını ifade eden Özdağ, “Kadınlarımızın toplumsal cinsiyet eşitliği açısından en yüksek haklara sahip olması sadece kadınların değil tüm toplumun yararına olacaktır. Bizim siyasetteki hedefimiz kadınlarımızın her alanda eşit haklara sahip olmalarını sağlamak ve onların yaşam kalitelerini artırmaktır.” diye konuştu.

Özdağ, AK Partili kadınlar olarak hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için elbirliğiyle çalışacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda ilk günkü aşkla canla başla yürüyeceklerini ifade etti.

Kongreye AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti MKYK üyesi Nesrin Semiz, AK Parti MKYK Üyesi Burcu Gökalp ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrede Semra Akyüz Özdağ başkanlığında yeni yönetim belirlendi.

İşte AK Parti İl Kadın Kolları yeni yönetimi;