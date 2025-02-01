CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, dün, iki soruşturma kapsamında Savcı’ya ifade veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi önünde yerini aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, İmamoğlu’nun yanında yer almak üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi.
İfade verdikten sonra Adliye önünde toplanan onbinlerce kişiye hitap eden Ekrem İmamoğlu, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, “Sandık gelecek bu iktidar gidecek” dedi.
Editör: Haber Merkezi