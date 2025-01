“HAK, HUKUK VE ADALET MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, açıklamasında İmamoğlu’na yönelik her türlü hukuksuzluğa karşı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağımızı ve hak, hukuk, adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. İstanbul halkının iradesine ve sandığa saygı, demokrasiye olan inancımızın temel taşlarındandır.” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL HALKININ İRADESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Başkan Talip Karadeniz, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul halkının iradesiyle seçildiğini vurgulayarak, bu iradeyi yok saymaya yönelik girişimlere karşı duracaklarını belirtti: “İstanbul halkının iradesiyle seçilmiş başkanımızın yanında olduğumuzu ve onun haklı mücadelesine her zaman destek vereceğimizi belirtmek istiyorum. Demokrasiye ve halkın kararına yönelik her türlü müdahale, yalnızca İstanbul halkını değil, ülkemizin demokratik geleceğini de hedef almaktadır. Bu tür girişimlere asla sessiz kalmayacağız.” ifadelerini kullandı.

“ADALET İÇİN MÜCADELEYE DEVAM”

CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak, halkımızın haklı taleplerini ve iradesini savunmaya devam edeceğiz. Sayın Ekrem İmamoğlu, sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin demokrasisi ve adalet mücadelesinin de önemli bir simgesidir. Bu mücadelede her zaman onun yanında olacağız.” şeklinde konuştu. Başkan Karadeniz’in açıklamaları, CHP’nin demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyarken, Ekrem İmamoğlu’na yönelik desteği de net bir şekilde ifade etti.

