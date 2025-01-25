Mevcut başkan Av. Murat Günay’ın aday olmadığı kongrede tek aday olan Av. Yakup Alar, AK Parti’nin yeni İl Başkanı oldu.

Divan Başkanlığını Çorum İl Koordinatörü, 27. Dönem Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, katip üyeliklerini ise Abdulbaki Kartancı, Mustafa Alagöz, Semra Akyüz Özdağ ve Onur Civan’ın yaptığı kongreye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, teşkilat başkanları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Divan heyetinin oluşturulmasıyla başlayan kongrede daha sonra protokol konuşmaları yapıldı.

Kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’da gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmanın izlenmesiyle devam etti.

Konuşmaların ardından seçimler gerçekleştirildi. Tek liste olarak gidilen seçimlerde Av. Yakup Alar yeni İl Başkanı olurken, yeni yönetim ve disiplin kurulu üyeleri ile büyük kongre delegeleri şöyle sıralandı:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Abdulbaki Kartancı, Ahmet Balaban, Ali Evlüce, Ali İlker Tosun, Ali Sami Odabaş, Canan Bıyık, Cemil Öz, Faruk Özyılmaz, Davut Ak, Emre Çıtak, Erkam Ozünel, Erkut Özçetinkaya, Erol Taşkan, Fadime Örskaya, Fatih Ceylan, Fatma İlkcan Aksu, Ferit Özşahin, Filiz Yüksel, Hatice Keser, İdris Keskin, İhsan Erzurumluoğlu, İlknur Çetin, İlknur Göktepe, Kadir Doğan, Mahmut Ölçer, Melikşah Çağlar, Mustafa Torun, Necip Kadri Yücel, Nurdan Karadaş, Nurettin Karaca, Osman Aktı, Osman Fatih Gümüş, Recep Özkaya, Safure Umutlu, Salih Çam, Saliha Köklükaya, Tuncay Yalçınkaya, Türker Semih İstanbullu, Zekeriya Kuyumcu.

DİSİPLİN KURULU

Hüseyin Kılıç, Samet Temiz, Bahadır Şimşek, Elif Nur Öztürk, Ahmet Yetim.

DEMOKRASİ HAKEM KURULU ÜYELERİ

Mustafa Öztemiz, Cemile Merve Karakaya, Ferhat Öztürk

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Yakup Alar, Murat Günay, Semra Akyüz Özdağ, Onur Civan, Halil İbrahim Aşgın, Muhammed Fatih Temur, Mustafa Alagöz, Nuh Aluç, Şerif Okudan.