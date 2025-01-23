Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da yapılan değerlendirmeler sonucunda Avukat Yakup Alar’ı Çorum İl Başkanlığı için aday gösterdi. 25 Ocak 2025 tarihinde yapılacak kongrede Alar, tek listeyle aday olacak.

Ankara’da Av. Haşim Ahlatcı, Av. Yakup Alar ve Av. Hüseyin Kılıç ile yapılan görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da tensipleri ile Çorum İl Başkan Adayı Av. Yakup Alar oldu.

25 Ocak Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak olan kongreye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur’un katılacağı bildirildi.

Editör: NURDAN AKBAŞ