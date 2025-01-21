Edinilen bilgilere göre, Çorum adayları arasında ismi geçen Av. Haşim Ahlatcı, Av. Yakup Alar ve Av. Hüseyin Kılıç’ın Ankara’dan haber beklediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapacağı ve nihai kararın verilmesinin ardından adayın açıklanacağı ifade edildi.

Öte yandan 25 Ocak Cumartesi günü yapılması beklenen kongreye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur’un katılacağı öğrenildi.

Av. Haşim Ahlatcı Av. Yakup Alar Av. Hüseyin Kılıç