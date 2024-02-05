Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Bulut, çalışma arkadaşları Necip Türksal, Sefa Gürlek ve Adem Çorlu ile birlikte Afet Evleri sakinleri ile bir araya geldi.

Mahalle Muhtarı Hasan Kızıltepe’nin de eşlik ettiği ziyarette Muhtar Adayı Bulut, Afet evler sakinleri ile sohbet edip sorunlarını dinledi.

5 yıldır Bahçelievler Mahallesi Muhtar Azası olarak görev yaptığını belirten Bulut, ‘Mahalle Muhtarımız ve çalışma arkadaşlarımla birlikte Afetevleri ziyaret ederek, sakinleri ile sohbet etme imkanı bulduk” dedi.