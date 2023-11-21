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2024 yılının Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için siyasi partilerin aday adayları bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu kapsamda önceki dönem Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevini yürüten hemşehrimiz Muhsin Dere de Çorum Belediye Başkanlığı için AK Parti’den aday adaylığını açıklayacak.

Aynı zamanda Çorum Futbol Kulübünün Onursal Başkanı olan Muhsin Dere adaylığını 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 15.00’de düzenleyeceği toplantı ile açıklayacak.

Muhsin Dere yarın AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nda yapılacak toplantıya tüm Çorumluları ve sevenlerini davet etti.