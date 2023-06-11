Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde; “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla sürdürülen 2023 Yılı Vekaletle Kurban organizasyonuna il ve ilçe müftülükleri de desteği devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmalar yürüten Müftülük ve TDV Çorum Şubesi, vatandaşların kurban bağışlarını rahatlıkla yapabilmeleri amacıyla Saat Kulesi Meydanı Hürriyet Parkı önüne “Kurban Bağış” standı açtı. Afişler ve broşürlerle tanıtımların da yapıldığı stantlarda vatandaşlara vekaletle kurban kesimi hakkında bilgi verilirken, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak kurbanlar için makbuz karşılığı bağışlar alınıyor.

Bağış standını ziyaret ederek Kurban bağışında bulunan İl Müftüsü Vekili Adem Aygül, ülkemizin her bölgesinde kurulan bağış stantlarıyla TDV’nin hayırseverler ile ihtiyaç sahibi insanlar arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, 2023 yılında başlatılan “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” kampanyasında vekalet yoluyla yurt dışı kurban fiyatının 2.750 TL, yurt içinde ise 5.950 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Müftü Vekili Aygül, ayrıca kampanyaya katılım sağlamak isteyen Çorumluların il ve ilçe müftülüklerini ziyaret ederek, bağış standına gelerek, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden ya da mobil bağış uygulamalarından çevrimiçi/online bağış yaparak kurban vekaletlerini TDV’ye verebileceklerini hatırlattı.