Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da dedesi Mustafa Yıldırım’ı kaybeden Müftü Yıldırım’a taziye ziyaretinde bulunarak sabır ve başsağlığı diledi.

Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Kooperatifi Denetim Kurulu Üyeleri Kadir Baycu ile Ekrem Toydemir de Müftü Yıldırım’ı ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Samimi bir ortamda yapılan ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müftü Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehrimizin esnaf ve sanatkârları toplumumuzun bel kemiğidir. Bu tür ziyaretler bizler için kıymetlidir” dedi.

Dodurga İlçe Müftüsü Muhammed Enes Yakar ve İlçe Vaizi Ahmet Baktır, Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal ve il yönetiminden Orhan Eker ve Celal Göker de Müftü Yıldırım’ı ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ