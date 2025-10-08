Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında taşra teşkilatında görev alacak 2.764 sürekli işçi alımı yapacağını Resmî Gazete’de duyurdu. Başvurular, 8–13 Ekim 2025 tarihleri arasında yalnızca İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden online olarak kabul edilecek. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadroları için Türkiye genelinde alım yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Son dakika Sağlık Bakanlığı işçi alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı Sürekli işçi Alımı 2025 hangi illerde var? Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2025 başvurusu nasıl yapılır? Hastane başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı maaşları ne kadar? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın 8 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete ilanına göre, kurum taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 2.764 sürekli işçi istihdam edecek. Alımlar, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak alınacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı’nın ilan ettiği 2.764 kişilik kontenjanın dağılımı şu şekilde olacak:

Temizlik Görevlisi: 1.948 kişi

Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 572 kişi

Klinik Destek Elemanı (Hastane): 244 kişi

Bu kadrolara ilişkin alımlar il düzeyinde yapılacak olup, başvuru sırasında adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki ikamet bilgileri dikkate alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını 8 Ekim – 13 Ekim 2025 tarihleri arasında İŞKUR e-Şube üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak tamamlayabilecek. Ayrıca, başvurulara ilişkin detaylara Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (yhgm.saglik.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (kamuilan.sbb.gov.tr) sitelerinden de ulaşılabilecek. Her aday yalnızca aynı başvuru döneminde yayımlanan ilanlardan birine başvurabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde detaylı olarak yayımlanacak. Ancak önceki dönemlerdeki genel koşullar şu şekildeydi:

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş bulunması,

Başvuru yaptığı ilde ikamet ediyor olması,

İlan tarihi itibarıyla emekli veya kamu kurumlarında sürekli işçi statüsünde çalışmıyor olması,

Her adayın yalnızca bir kadroya başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, tüm adaylar noter huzurunda kura çekimine tabi tutulacak. Kura sonucunda asıl ve yedek adaylar belirlenecek, gerekli evrak teslim süreci ve sınav takvimi Sağlık Bakanlığı’nın web sitesinde ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR 2025 kura ne zaman? Sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruların tamamlanmasının ardından, noter kurası ile belirlenecek adaylar sınava çağrılacak. Kurada asil ve yedek adaylar belirlenecek, sonuçlar bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Belgelerini zamanında ibraz etmeyen veya yanlış beyanda bulunan adayların hakları iptal edilecek.

Kazananlar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek.