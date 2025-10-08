Çorum Belediyesi Velipaşa Kadın Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Kadın Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Atiye Kayalar ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Kuruluş Müdürü Şükran Uzun da katıldı.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda mağdur haklarının korunması, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları, kurumsal işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet sunumunun etkinliğinin artırılması konuları istişare edildi.

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması ve ihtiyaç duyulan psikososyal destek hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla paydaş kurumlarla iş birliğimizi sürdürmekteyiz” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi