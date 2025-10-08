Çorum’da kesimhanelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kesim öncesi ve sonrası hijyen uygulamaları, hayvan refahı, soğuk hava zinciri ve çalışanların hijyen kuralları titizlikle incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Gıda Kontrol Görevlisi Veteriner Hekimleri tarafından ilçelerde faaliyet gösteren kesimhanelerde HACCP ( Hayvansal Gıdalar için Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde kesim öncesi ve sonrası hijyen uygulamaları, hayvan refahı, soğuk hava zinciri ve çalışanların hijyen kuralları titizlikle incelendi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada hijyen ve kalite standartlarını en üst seviyeye getirmek için yapılan denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi