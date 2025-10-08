Çocukların sağlığını tehdit eden bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getiren Acar, şunları söyledi: “Çocuklarımızın sağlığıyla oynayan, denetimsiz bir şekilde gıda satışı yapan hiçbir işletmeye göz yumulmamalıdır. Bir öğrencimizin bile sağlığı riske atılamaz. Bu tür olaylar bize şunu gösteriyor ki denetimler yetersiz kalıyor.”

“GÖZ YUMULMAMALIDIR”

Belediye’nin diğer ilgili kamu kurumlarıyla birlikte halkın ve özellikle çocukların sağlığını korumakla sorumlu olduğunu vurgulayan Acar, denetimlerin sıkı, habersiz ve tavizsiz şekilde yapılması gerektiğini savundu. Hijyen koşullarını sağlamayan, ruhsatsız çalışan veya gıda güvenliğini ihlal eden işletmelere yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizen Acar, hiçbir şekilde bu tür işletmelere göz yumulmaması gerektiğini söyledi.

“GEREKLİ ADIMLARI BİRLİKTE ATALIM”

Bu tür olayların yalnızca o okulun sorunu olmadığını bu konunun kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin tümünün ortak meselesi olduğunu belirten Acar, şu ifadelere yer verdi: “Hijyen denetimleri ve gıda güvenliği uygulamaları sıkılaştırılmalıdır. Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğü, il Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde denetim ekiplerini artırmalı, gıda satışı yapan işletmeleri, düzenli denetime tabi tutmalıdır. Bu tür olayların önlenmesi için, belediye kaynaklarıyla, özellikle yaz aylarında okullarda gıda güvenliği eğitimleri (öğretmen, öğrenci ve personel düzeyinde) organize edilmelidir. Belediye olarak eğitim programları düzenleyerek kamuoyunu gıda güvenliği konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızın sağlıkları ve güvenliği konusunda asla taviz verilemez. Bu olaylar, sadece geçici rahatsızlıklar değil; toplumsal güvenin sarsılması riskini de taşımaktadır. Biz sorumluluk sahibiyiz ve gerekli adımları birlikte kararlı şekilde atmalıyız.”

AŞGIN: DENETİMLERİ DAHA DA ARTIRMA GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Zabıta ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü belirterek, “Çocuklarımızın sağlığı bizler için birinci öncelik. Denetimleri daha da artırma gayreti içinde olacağız.” dedi.