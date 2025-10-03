Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi’nde bulunan Eti Lisesi’nde öğrenim gören 8 öğrenci, dışarıdan sipariş ettikleri tavuk döneri yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan dün de kentteki bir ortaokulda 12 öğrenci benzer şikayetlerle hastaneye başvurmuştu.

Her iki olayda da öğrencilerin aynı fast food işletmesinden sipariş verdikleri belirtildi.