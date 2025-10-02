Çorum’da JASAT ve jandarma ekiplerinden aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 206 kişi yakalandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve bağlı birimlerce, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda haklarında hırsızlık suçundan 31 yıl 2 ay 12 gün, silahlı yağma suçundan 9 yıl 2 ay, dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay, silahla tehdit suçundan 7 yıl 8 ay 2 gün, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerinde bulunduğu 206 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 52’si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 154 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, suç ve suçlulukla mücadelenin temel hedefinin suçluları yakalayıp adalete teslim ederek potansiyel suçluları caydırmak, kamu vicdanını rahatlatmak ve gelecekte işlenebilecek suçların önüne geçmek olduğunu vurguladı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK