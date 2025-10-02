İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde 23 Eylül 2025 gecesi meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Maskeli 4 kişinin işyerine girerek kasa hırsızlığı yaptığı ihbarı üzerine Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) devreye girdi.

Olay yerindeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle şüphelilerin kaçış güzergâhı belirlendi. Yapılan araştırmada, aynı kişilerin farklı illerde de benzer hırsızlık olaylarına karıştıkları ortaya çıktı.

Çorum JASAT ekiplerinin diğer illerle koordineli yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli Adana’da suç eşyaları ve olayda kullanılan araçla birlikte yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, “Nitelikli Yağma” ve “Hırsızlık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için çalışmaların 24 saat esasına göre sürdüğünü belirterek, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirilmesinin olayların önlenmesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.