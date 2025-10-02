4 Ekim’e kadar sürecek olan ve atölye çalışmaları, deneyler, sergiler, bilim gösterileri ve söyleşilerin yer aldığı festivalin açılışında konuşan Vali Ali Çalgan, festivalin TÜBİTAK desteğiyle birçok paydaş kurumun katkısıyla düzenlendiğini söyledi.

Ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini hatırlatan Çalgan, “Dün gece insanlık tarihine kara bir sayfa olarak geçecek durum yaşandı. Gazze'ye yardım götüren sivillere terör saldırısı düzenlendi. Ne yazık ki bu saldırı bir devletin resmi teşkilatı marifetiyle yapıldı. Bunu insanlık ailesinin bir üyesi olarak şiddetle kınıyorum, lanetliyorum” açıklamasında bulundu.

Gençlerin gelecek için en iyi şekilde yetişmesi gerektiğini vurgulayan Çalgan, şöyle konuştu:

“Türkiye'nin jeopolitik konumu, dünyanın geldiği nokta, barışın ancak ve ancak bilim ve teknolojide iyi düzeye ermemizle mümkün olacağı gerçeğini her zamankinden daha çok gözler önüne sermiştir. Ay yıldızlı al bayrağımızın altında bu cennet vatanda dün gece yaşanan, bundan sonra da yaşanması muhtemel olumsuz gelişmelerin olmamasının ön şartı iyi yetişmiş, geleceğe iyi hazırlanmış gençler olacaktır. Bilim ve teknolojide katma değeri yüksek, vatandaşımıza konfor sağlayan, güvence altına alan gelişmeler sizlerin çalışmalarıyla olacaktır.”



Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da Küresel Sumud Filosu'nun insanlık onurunu kurtarmak üzere yola çıktığını belirterek, İsrail'in filoya yönelik saldırısını kınadı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan ötürü teknolojide tam bağımsız olmanın ne demek olduğunun son dönemde daha iyi anlaşıldığının altını çizen Yağbat, "Devletimizin, 'Tam bağımsız Türkiye' vizyonu doğrultusunda bütün illerimizde düzenlenen bilim şenlikleri ve bu şenliklerin amiral gemisi TEKFOST, çocuklarımızın bilime merakını uyandırmayı ve bir şeyler başarma hissini yaşatmayı amaçlamaktadır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise Cumhuriyetin ikinci yüzyılında eğitim sistemine yön veren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merak eden, düşünen, sorgulayan, üreten bireyler yetiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Proje yürütücüsü Süleyman İpek ise 3 gün sürecek festivalde robotik kodlama, yapay zeka, biyoloji, kimya, astronomi, müzik ve çeşitli sanatsal içerikler paylaşılacağını söyledi.

Festivalde 41 atölyenin yanı sıra 9 bilim söyleşisi, 32 akademisyen, 18 öğretmen ve 12 rehber öğretmenle 500'den fazla etkinlik yapılacağını anlatan İpek, yaklaşık 7 bin katılımcıya ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Vali Çalgan ve beraberindekiler, açılış töreninin ardından stantları gezdi.