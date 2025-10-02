Çorum’da baraja atlayan kişi jandarma ve AFAD ekiplerince son anda kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen İ.K. (37), eşini arayarak intihar edeceğini söyledi.

Durumu bildiren eşinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, kayalıklardan baraja atlayan İ.K.’nın dibe battığını gördü. Bunun üzerine vakit kaybetmeden suya giren ekipler, boğulmak üzere olan şahsı son anda sudan çıkardı.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan İ.K, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.