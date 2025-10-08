Sultan - Nurullah Kışla çiftinin kızları Dilek ile Ayfer - Hüseyin Kışla'nın oğulları Hasan, görkemli ve coşkulu bir düğün töreni ile birlikte ömür boyu mutlu bir yaşam için “evet” dedi.

Beyaz Saray Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğünde genç çiftin nikahını şahitlerin huzurunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı. Başkan Aşgın, her iki aileyi de tebrik ederek, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Canlı müzik eşliğinde halaylarla ve çeşitli oyunlarla renklenen düğünde ayrıca genç çiftin kına merasimleri de yapıldı.

Düğüne Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütlerinin yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi