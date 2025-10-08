Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve beraberindeki üniversite yönetimi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, üniversite ile belediye arasında yürütülen ortak çalışmalar ve gelecekteki işbirlikleri ele alındı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Belediye Başkanı Aşgın, Hitit Üniversitesi’nin Çorum için taşıdığı değere vurgu yaparak, her zaman üniversitenin yanında olduklarını ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Aşgın, şunları söyledi: “En özel üniversitemiz olan Hitit Üniversitemizin kıymetli Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve değerli yardımcılarını belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Üniversitemizle yürüttüğümüz ortak projeleri, iş birliklerini ve gelecekteki katkılarımızı konuştuk. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için teşekkür ediyorum.”

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı da hazır bulunduğı ziyaret karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK