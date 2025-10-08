Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanlığı görevine kısa süre önce başlayan Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz’ı konuk etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, şehir güvenliği, kamu düzeni ve kurumlar arası iş birliği üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Aşgın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kıymetli Komutanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR