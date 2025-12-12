Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı, Eğitim Sekreteri Tahsin Göçer ve Mali Sekreter Hüseyin Ağar, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.

Emekliler Derneği Başkanı Kınıklı, emeklilerin sefalet içinde yaşama mücadelesi verdiklerini, düşen alım gücü karşısında aylıklarının karınlarını doyurmaya bile yetmez hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

“2026’ya girmeye hazırlanırken, hükümetimizden, emeklilerin bağrını yerden kaldıracak bir zam beklentisi içindeyiz. Emekli aylıklarına, seyyanen tatmin edici bir zam yapılmasını talep ediyoruz.”