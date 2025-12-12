Türkiye İttifakı Partisi Çorum İl Başkanı Ahmet Anak, son bir haftadır Çorum’un gündemini, Belediye Başkanı’na yeni alınan makam aracının işgal ettiğini belirterek, “Bu tartışma, Çorum’un çözüm bekleyen ana gündemini gölgelemektedir. Ana gündemimiz, kapanan işletmeler ve daha da artan işsizliktir” dedi.

Tüm siyasi partilerin, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının, Çorum’un temel sorunlarını “ortak payda” kabul ederek, birlik içinde ve aynı hassasiyetle hareket etmeleri beklentisi içinde olduklarını vurgulayan Ahmet Anak, açıklamasını özetle şöyle sürdürdü:

“Lüks araç tartışması siyasetçilerin enerjisini tüketirken, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmeler bir bir kapanmaya başlamıştır. İşletmeler, ekonomik kriz karşısında işçi çıkarma yoluna gitmekte, tekstil sektöründe ise daha da ağır bir kan kaybı yaşanmaktadır. Fabrikalar Mısır’a ve diğer bazı ülkelere taşınmaya başlamıştır.”

“Esnafımızı ziyaretlerimizde, kiraların ve vergilerin ödenemediği şikayetleriyle karşılanıyoruz. Emeklilerin ve asgari ücretlilerin hali ise içler acısıdır. Muhtarlıklar icra tebligatları ile doludur. Tek çaremiz birlik ve ortak akıldır. Çorum’daki işletmelerin merkezi hükümet tarafından desteklenmesi ve teşviklerin artırılması yönünde ortak çabaya ihtiyaç vardır.”