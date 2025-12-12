Çorum Zirve Eğitim Kurumları Sahibi Nihat Polat’ın Genel Başkanı olduğu Sürücü Eğitimi İşverenler Sendikası tarafından Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te sürücü eğitimi programı düzenlendi.

Türk cumhuriyetleri için trafik ve sürücü eğitimi konusunda “ortak mevzuat” hedefine yönelik ilk çalışma, Ekim 2024’te Azerbaycn’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilmişti. Bu program, TRT, Rusya ve Azerbaycan televizyonlarında paylaşılmıştı.

Taşkent Ulaştırma Üniversitesi’ndeki ikinci programa, Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı ve Üniversite yetkilileri, Türkiye’den de Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Sürücü Eğitimi İşverenler Sendikası yöneticileri katıldı.

Bu programların üçüncüsünün ise Türkmenistan’da yapılması planlandı.