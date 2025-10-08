Çorum’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde Kızılırmak üzerinde kaçak misina ağı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri tarafından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında (Ülküm 2 HES) Sağbazarı ve (Ülküm 1 HES) Ambarcı mevkiinde yaptığı denetimde 400 metre misina ağı ele geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada il genelinde iç sular, balık nakil ve satış yerlerinde hem rutin çalışmalar hem de ihbarlar doğrultusunda denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğü ifade edildi.

