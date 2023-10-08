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Çorum Öğretmenevinde önceki gün gerçekleşen ve İl Müftüsü Muharrem Biçer’in teşrif ettiği kaynaşma yemeğinde; bu yıl emekli olan personel ve hatimle teravih namazı kıldıran cami görevlileri ile müftü yardımcıları, şube müdürleri ve müftülük personeli bir araya geldi.



Samimi görüntülerin sergilendiği ve sonrasında Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Muharrem Biçer, günün anlam ve önemi hakkında konuşarak emekli olan personel ve hatimle teravih namazı kıldıran cami görevlilerine teşekkür etti.

Program, yemek ikramı ve sonrasında yapılan dua ile tamamlanırken Müftü Muharrem Biçer, emekli olan personele “Teşekkür Belgesi” verdi.