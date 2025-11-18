İş bulmak için gittiği İstanbul 'da ülkücü olduğu için vurularak öldürülen Çorumlu Halil Sucu, şehadetinin 47. sene-i devriyesinde Ulumezar’da bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şubesi tarafından düzenlenen anma programına Halil Sucu’nun ailesi ile birlikte MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı İl Temsilcisi İsmail Deli, MHP ve Ülkü Ocakları yöneticileri ile gençleri katıldı.

Şühedaya karşı ahde vefanın olmazsa olmazları olduğunu belirten Ülkü Ocakları Başkanı Dalyan, üzerinden 47 yıl geçse de acılarının hala taze olduğunu, şehidin hatırasının dün gibi taze olduğunu belirtti. Dalyan; “Ülkücü Şehidimiz Halil Sucu’yu şehadetinin 47. sene-i devriyesinde dualalarla yâd ettik. Rabb’imiz bütün şehitlerimizden ayrı ayrı razı olsun. Ruhları şad, mekânları cennet olsun… Rabb’imiz birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın” dedi.

Ülkücü Şehit Halil Sucu’yu şehadetinin yıldönümünde kabri başında dualarla rahmetle yâd ettiklerini belirterek ailesine bir kez daha başsağlığı dileyen İl Başkanı Çıplak da; “Rabb’im tüm şehitlerimizden razı olsun. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun. Rabb’im birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Bu günlere kolay ulaşmadığımızın en büyük şahidi; hayatının baharında, din için, devlet için, Türklük için toprağın kara bağrında yatan şehidimizin aziz hatırasıdır” görüşüne yer verdi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan anma etkinliği dua ile son buldu.

