Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hasan Taş’ın da katılımıyla Kasım ayı Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

DSİ 54. Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan toplantıda il genelinde yürütülen tarım, hayvancılık, su ve orman faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, projelerin daha verimli yürütülmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, toplantıda yaptığı değerlendirmede, tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisindeki önemine dikkat çekti. Hasan Taş, kurumlar arası iş birliğinin sahadaki çalışmalara doğrudan katkı sağladığını belirterek, özellikle üreticilere yönelik desteklerin etkin bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı sonunda, gelecek dönemde yapılacak faaliyet planları ele alınarak kurumlar arasında görev dağılımları netleştirildi. Yetkililer, ortak hedefin Çorum’un tarımsal üretim kapasitesini artırmak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek olduğunu ifade etti.

